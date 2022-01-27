«Поступило много запросов»: Светлана Малькова запускает новый бизнес

Бывшая жена нового мужа Анастасии Макеевой — Светлана Малькова — живет с тремя детьми в Словении. Ранее она рассказывала, что зарабатывает на жизнь художеством, а также помогает убирать апартаменты. Недавно многодетная мама завела свой YouTube-канал, а теперь решила освоить новый вид заработка.

«Поступило много запросов в директ, чтобы организовать группу для детей в «Зуме». Поэтому я предлагаю обсудить время проведения занятий. Эти занятия будут платные, стоимость — 300 рублей с человека», — написала Малькова.

Напомним, ранее Светлана Малькова сообщала, что бывший муж опять не платит алименты на троих детей. Но теперь она решила, что не будет выпрашивать деньги.

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