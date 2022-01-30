Пляски с Тарзаном: Наташа Королева подловила, как ее мама отжигает с зятем под музыку

Певица Наташа Королева вместе с мужем Сергеем Глушко, известным под псевдонимом Тарзан, в эти дни отдыхает в Майами.

Здесь же живут ее близкие – мама и сестра со своими семьями.

Звездные родственники весело проводят время. Тон семейным посиделкам, судя по всему, задает мама Наташи Королевой.

Людмиле Порывай скоро исполнится 76 лет, но возраст никак не сказывается на ее любви к музыке, танцам и веселью.

В сторис микроблога Наташа Королева поделилась видео, которым запечатлела фрагмент домашних посиделок. Людмила Порывай в какой-то момент пустилась в пляс, увлекая за собой зятя Тарзана.

Оба весело отжигали. Под стать праздничному задору были и наряды – Людмила Порывай облачена в цветастую блузку, а Тарзан в клетчатую рубашку.

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