Королева с короной: мама Наташи Королевой снялась в смелой фотосессии без юбки

Мама Наташи Королевой – 76-летняя Людмила Порывай живет в США. Обладательница яркой внешности и веселого нрава периодически радует своих фанатов смелыми фотосессиями. На этот раз кадры с очередной съемки в своем инстаграме опубликовала Наташа Королева.

Людмила Порывай выбрала очень необычный образ. Мама артистки позировала без юбки, в футболке и леггинсах. На плечи накинула алую шубку из искусственного меха, скроенную в форме сердца, а на голову надела золотую корону.

«Королева! Настоящая королева», — сказала за кадром ее звездная дочь.

Напомним, в эти дни Наташа Королева с мужем Сергеем Глушко гостят у мамы в Майами. Звездные супруги наслаждаются теплым климатом, а также не упускают возможности оторваться в американских клубах.

Смотрите также:

Еще больше интересных роликов на нашем YouTube-канале.