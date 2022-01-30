На берегу океана: Королева в кроп-топе показала располневшую фигуру во всей красе

Артистка гостит у мамы в Майами.

Наташа Королева с Тарзаном отдыхают в США. В Майами живет мама певицы – Людмила Порывай. Накануне Сергей Глушко устроил жене и теще романтический ужин на берегу Атлантического океана.

Наташа Королева появилась на набережной в белом костюме и кроп-топе шоколадного оттенка. Веселясь, артистка распахнула рубашку, блеснув своей располневшей фигурой. Ранее она признавалась, что за новогодние праздники набрала лишние килограммы из-за оливье.

«А наш отпуск в гостях у мамы подошел к концу. Мы прекрасно провели время, ведь гостить у мамули – это как вернуться в детство: уютно, вкусно, а главное, весело», — написала Королева.

Напомним, Людмила Порывай уже много лет живет в Майами. Туда она переехала из Киева.

Смотрите также:

Еще больше интересных роликов на нашем YouTube-канале.