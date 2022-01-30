«Фамилия здесь ни при чем»: дочь Константина Меладзе от первого брака высказалась о своем участии в шоу «Голос»

Дочь известного продюсера и композитора Константина Меладзе от первого брака, 17-летняя Лия Меладзе стала участницей нового сезона украинской версии шоу «Голос».

Наследница звезды рассказала, что переживала, когда подавала заявку, переживала, что ее не возьмут. При этом Лия Меладзе заявила, что уверена в своих вокальных данных.

«Я достаточно харизматичный и милый человек. По крайней мере, мне так кажется. Думаю, фамилия здесь ни при чем. Если бы я плохо пела, скорее всего, мне посоветовали бы прийти в следующем сезоне. Так что считаю, с вокалом у меня тоже все довольно хорошо», — поделилась Лия Меладзе.

Дочь Константина Меладзе призналась, что решила не устраивать сюрприз для отца и заранее поделилась с ним своими планами об участии в шоу «Голос». Продюсер дочь поддержал.

«Для отца мое решение не стало новостью. Он меня, конечно, поддержал. Как и во всех моих желаниях. Алиса, узнав, что я иду на «Голос», обрадовалась и сразу заявила, что стану победительницей. Думаю, и брат Валерий, увидев меня по телевизору, очень обрадуется», — цитирует Лию Меладзе издание «Факты».

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