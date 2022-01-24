И даже двигается так же! Дочь Меладзе от первой жены повторила стиль Брежневой

Дочь Константина Меладзе, которая осталась в Киеве после развода композитора с ее матерью Яной Сумм, впервые прокомментировала свои отношения с Верой Брежневой. Напомним, ради нее музыкант развелся с матерью своих троих детей.

Восходящая звезда украинского «Голоса» заявила, то она вообще не общалась и не общается с мачехой. Но при этом открытого конфликта между ними тоже не было. А вот с папой Лия видится очень часто — ежедневно при каждом его визите в Украину.

Любопытно, что при такой холодности в отношении мачехи Лия Меладзе практически копирует образ Веры Брежневой. 17-летняя певица опубликовала в личном блоге ролик, на котором она и одета как нынешняя жена Константина Меладзе, и двигается в ее стиле.

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