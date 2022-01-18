Стройная брюнетка: 17-летняя дочь Константина Меладзе приняла участие в украинском «Голосе»

Лия Меладзе призналась, что отец хвалил ее вокал. Теперь она показала свой талант на сцене.

Константин Меладзе известный продюсер и композитор. Он пишет песни для группы «ВИА-Гра», а также для других артистов. Константин счастлив в браке с Верой Брежневой.

Певица мечтает подарить ему наследников. Однако у каждого из супругов есть дети от прошлых отношений. Так у композитора есть дочки Алиса и Лия, а также сын Валерий, который страдает аутизмом. Свой наследников он показывает редко.

больше по теме Мальдивский вечер: Брежнева в струящихся брюках палаццо устроила променад у бассейна с видом на закат Певица проводит отпуск на райских островах.

Однако на днях стало известно, что его младшая дочка приняла участие в украинском шоу «Голос». Она появилась на слепых прослушиваниях в 12-м сезоне. Лия выбрала для выступления трогательную песню. Она облачилась в мини-платье и кеды, подчеркнув стройную фигуру.

Небрежная укладка и макияж с акцентом на глаза завершили ее образ. Судьи, среди которых есть известный исполнитель Потап, были взволнованы, услышав ее голос.

«Бывало, что мы с папой едем в машине, и я начинаю петь. Он сказал, что я очень хорошо пою. Именно эти слова были для меня самыми важными», — призналась она. «Я с детства мечтала попасть на „Голос країни“. Мой отец задолго до моей заявки знал, что я хочу пробовать себя именно на этом шоу, и даже дал мне совет быть самой собой. Каждый год я хотела прийти на слепые прослушивания, но мой перфекционизм не давал мне этого сделать», — поделилась она с каналом «1+1».

Пока сам Меладзе никак не прокомментировал участие дочки в таком шоу. Поклонники восхитились ее красотой и вокалом. Некоторые посчитали, что юная певица может дать фору Брежневой.

Смотрите также:

Еще больше интересных роликов на нашем YouTube-канале.