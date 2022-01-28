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Красивей, чем Хюррем: Мерьем Узерли в белом пальто с опушкой и объемным воротником щегольнула в Париже

Звезда сериала «Великолепный век» Мерьем Узерли накануне прилетела в столицу Франции.

Красивей, чем Хюррем: Мерьем Узерли в белом пальто с опушкой и объемным воротником щегольнула в Париже
Мерьем Узерли. Фото: Global Look Press

Актриса и модель Мерьем Узерли, получившая известность, благодаря роли Хюррем-султан в турецком сериале «Великолепный век», в эти дни находится в Париже.

В столицу Франции Мерьем Узерли прилетела, чтобы принять участие в мероприятиях, которые проходят здесь в рамках Недели моды.

Мерьем Узерли посещает модные показы, на которых сама выглядит сногсшибательно и привлекает всеобщее внимание.

Даже за рамками светских мероприятий Мерьем Узерли демонстрирует потрясающий вкус и чувство стиля.

В сторис микроблога звезда сериала «Великолепный век» поделилась снимком, который сделала во время передвижения в лифте.

Мерьем Узерли в белом пальто
Мерьем Узерли в белом пальто. Фото: instagram.com/meryemuzerlimeryem/

Поверх черного платья Мерьем Узерли набросила элегантное пальто белого цвета с опушкой из искусственного меха на рукавах и объемным воротником.

На этом селфи звезда выглядит красивее, чем ее героиня — Хюррем-султан.

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