Под звуки музыки: Мерьем Узерли в платье с принтом в виде черной паутинки появилась в парижском ресторане

Звезда сериала «Великолепный век» Мерьем Узерли предстала за одним столиком со своим агентом в России.

Актриса Мерьем Узерли в эти дни находится в Париже.

Звезда сериала «Великолепный век» прилетела в столицу Франции накануне, чтобы принять участие в мероприятиях, которые проходят в рамках Недели моды.

Мерьем Узерли посещает показы известных дизайнеров и ходит на светские приемы. На одном из таких раутов в ресторане Мерьем Узерли предстала в роскошном платье нюдового оттенка.

В качестве принта по всему платью нанесена вышивка специальными черными нитками. Узор в виде тонкой паутинки подчеркнул тонкую талию Мерьем Узерли.

Актриса поделилась в сторис микроблога коротеньким видео, на котором запечатлела себя и своего агента в России за одним столиком.

Мерьем Узерли, судя по всему, находится в прекрасном расположении духа. В ресторане звучит музыка, медленный хит. Мерьем Узерли, знающая текст песни, напевает ее вместе с певицей.

Посмотреть наряд Мерьем Узерли полностью можно по ссылке.

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