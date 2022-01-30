«Прощайте, великий артист!»: Надежда Бабкина и Ирина Безрукова сожалеют о смерти Леонида Куравлева

Среди последних публикаций личных микроблогов певицы Надежды Бабкиной и актрисы Ирины Безруковой появились архивные снимки Леонида Куравлева. Таким способом знаменитости простились со звездой «Афони».
Надежда Бабкина оставила под кадром из фильма с участием Леонида Вячеславовича короткое послание:
«Прощайте, великий артист!».
А Ирина Безрукова показала, каким Леонид Куравлев был в молодости.
«Сегодня мы потеряли выдающегося, талантливейшего актера Леонида Вячеславовича Куравлева. Хочу запомнить вас таким жизнерадостным!», – отметила Безрукова в Stories своего Instagram.
Поклонники артисток присоединились к ним и написали слова соболезнования близким Леонида Куравлева:
«Светлая память! Соболезнования родным и близким. Очень жаль, что уходят великие люди», «Великий человек ушел от нас. Пусть земля будет пухом!», «Великий артист, добрый светлый и талантливый человек! Вы легенда! Спасибо вам за все!».
Напомним, ранее актер Сергей Никоненко высказался о смерти Леонида Куравлева. Звезда фильма «Завтра была война» оплакивает коллегу.
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