«Прощайте, великий артист!»: Надежда Бабкина и Ирина Безрукова сожалеют о смерти Леонида Куравлева

Артистки вспомнили, каким был недавно скончавшийся актер.

Среди последних публикаций личных микроблогов певицы Надежды Бабкиной и актрисы Ирины Безруковой появились архивные снимки Леонида Куравлева. Таким способом знаменитости простились со звездой «Афони».

Надежда Бабкина оставила под кадром из фильма с участием Леонида Вячеславовича короткое послание:

«Прощайте, великий артист!».

А Ирина Безрукова показала, каким Леонид Куравлев был в молодости.

«Сегодня мы потеряли выдающегося, талантливейшего актера Леонида Вячеславовича Куравлева. Хочу запомнить вас таким жизнерадостным!», – отметила Безрукова в Stories своего Instagram.

Поклонники артисток присоединились к ним и написали слова соболезнования близким Леонида Куравлева:

«Светлая память! Соболезнования родным и близким. Очень жаль, что уходят великие люди», «Великий человек ушел от нас. Пусть земля будет пухом!», «Великий артист, добрый светлый и талантливый человек! Вы легенда! Спасибо вам за все!».

Напомним, ранее актер Сергей Никоненко высказался о смерти Леонида Куравлева. Звезда фильма «Завтра была война» оплакивает коллегу.

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