«Певица Мадонна — копия!»: Бабкина не скрыла, какой секси была в эпоху СССР, показав архивные фото

Надежда Бабкина рассказала, что была заводной всегда.

Надежда Бабкина в День студента решила вспомнить, какой была, когда обучалась в Гнесинке. По словам народной артистки, она всегда была заводной. А когда устраивала в общежитии посиделки, сбегались все.

«У нас имелся свой небольшой оркестр с оригинальными инструментами — кастрюльками, тазиками, ложками. Можете себе представить уровень шумового эффекта, которого мы достигали!» — поведала казачка Надя в личном блоге.

Ансамбль «Русская песня», как оказалось, певица организовала еще в студенческие годы. И тогда мало кто верил в них. На конкурс «Алло, мы ищем таланты!» их и вовсе не взяли, сказали, дескать, никакие вы не таланты. Но это не сломило упрямую звезду. И, в итоге, она добилась всего, чего хотела.

Звезда также поделилась со своими подписчиками студенческими снимками, изумив многих своим стильным и необычным видом.

На одном фото Бабкина предстает в виде леди в твидовом жакете в стиле Коко Шанель, а на втором — с африканскими косичками.

«Певица Мадонна — копия!», «Ого, а вы секси в молодости были», «Какая же вы у нас красавица, Надежда Георгиевна», «Кто бы мог подумать, что вы были такой!» — прокомментировали люди кадры в Сети.

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