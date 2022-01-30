«Плачу…»: Сергей Никоненко скорбит по Леониду Куравлеву

Звезда сериала «Каменская» считает, что не стало одного из самых талантливых актеров.

Исполнитель главной роли в фильме «Завтра была война» Сергей Никоненко прокомментировал смерть Леонида Куравлева.

Отметим, что в воскресенье, 30 января стало известно о смерти Леонида Куравлева. Артист ушел после продолжительной болезни в возрасте 85-ти лет.

Сергей Никоненко в последнее время находится на гастролях в Екатеринбурге. 80-летний актер узнал о трагическом известии во время подготовки к спектаклям. Несмотря на плотный график, артист нашел время вспомнить своего коллегу – Леонида Куравлева.

Никоненко признался, что глубоко переживает в связи с утратой советского и российского актера.

«Плачу. Умер великий русский артист!», – ответил сайту Teleprogramma.pro Сергей Петрович.

Напомним, ранее Станислав Садальский высказался о смерти Леонида Куравлева. Коллега недавно скончавшегося в хосписе артиста вспомнил, каким талантливым и скромным был Леонид Вячеславович.

Станислав Юрьевич успел сыграть в нескольких картинах со звездой фильма «Иван Васильевич меняет профессию». Садальский разглядел в скончавшемся артисте природное обаяние, которые притягивало людей.

Смотрите также:

Еще больше интересных роликов на нашем YouTube-канале.