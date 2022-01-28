«Мне похудеть?»: Бузова показала фигуру в бикини на четвертый день в Африке  

Ольга Бузова наслаждается отдыхом в ЮАР. Ведущая провела несколько дней в Кейптауне, восхищаясь красотой и чистотой этого города. Здесь она впервые увидела виноградники и пришла в восторг от своего номера с ванной у панорамного окна.
Дальше звезда перебазировалась в частный заповедник Капама, где поселилась в другом люксовом отеле, расположенном прямо в дикой природе.
Ольга Бузова с удовольствием воспользовалась гостиничным бассейном, блеснув фигурой. Специально для своих фолловеров звезда запечатлелась в голубой воде, делая руками фигуру в виде сердечка.
«Наконец-то подоспел ваш любимый контент. Как думаете, мне нужно похудеть или поправиться?» — спросила Бузова подписчиков.
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