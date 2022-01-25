«Это что-то невероятное!»: Бузова похвасталась роскошным люксом с ванной у окна, в котором поселилась в ЮАР

Ольга Бузова улетела в ЮАР, о чем поспешила рассказать своим поклонникам в личном блоге. Многие фолловеры были удивлены выбору путешествия, ведь звезда совсем недавно снималась в шоу «Звезды в Африке», а некоторые предположили, что ведущая занята в продолжении проекта.

Ольга решила пока сохранить интригу и не разглашать цели своего визита в жаркую страну. Тем более пока Бузова не намерена трудиться, блондинка полностью погрузилась в релакс уже на уровне своего люкса в отеле.

Певица в свои 36 лет успела повидать множество стран и немало роскошных гостиниц, но этот африканский номер немало впечатлил ее.

«Это что-то невероятное!» — сказала Бузова, рассматривая апартаменты.

Знаменитость провела видеоэкскурсию по номеру для своих подписчиков. Особенно впечатлили ее панорамные окна с неподражаемым видом за окном и ванна, которая стояла как раз у него.

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