Всегда на стиле: Валерия в элегантной дубленке-пальто оттенка айвори вошла в «Крокус»

Певица Валерия отметилась в «Крокус Сити Холле» впервые за долгое время. В московский концертный зал артистка прибыла в дубленке-пальто оттенка айвори.

Тона белого, по мнению Эвелины Хромченко, практически всегда делают внешний вид более праздничным, торжественным, свежим и молодым. В этом сезоне они в тренде.

«Первый раз в этом году в «Крокусе», — написала в личном блоге Валерия.

На сцену звезда вышла в силуэтном платье с буфчатыми рукавами цвета фуксии, который тоже приветствуется миром моды в настоящий момент. Этот оттенок розового, уверена Эвелина Хромченко, неизменно привлекает к себе внимание и очень любим россиянками.

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