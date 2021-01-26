«Цвет экрю – один из самых сильных»: Хромченко показала суперактуальный оттенок сезона

На «Модном приговоре» Первого канала рассказали, что этот сезон ознаменовался нахлынувшим интересом дизайнеров и женщин к белому цвету. Популярны многие его оттенки: начиная от кипенно-белого до тона крем-брюле.
Александр Васильев заметил, что этот цвет, безусловно непрактичный, но он всегда выглядит нарядно и отлично освежает образ. Особенно популярны сейчас пальто-медицинские халаты, они появились как дань уважения врачам, которые борятся с коронавирусной инфекцией.
Эвелина Хромченко предостерегла дам от желания сочетать разные оттенки белого в одном комплекте, в этом случае более чистый тон будет довлеть над тем, что имеет примеси, показывать его не в лучшем свете — грязновато. Поэтому, если и составлять монохром, то в идеальном едином колоре. Фаворитами сезона считаются оттенки миндального молока и экрю, которые очень близки к бежевой палитре.
«Цвет миндального молока нынешний сезон очень приветствует, он давно не появлялся на подиумах», — заметила Эвелина.
«Цвет экрю — один из самых сильных акцентов сезона осень-зима 2020/2021», — также высказалась она, представив на подиуме модный комплект от стилистов.
В нем, к слову, зрители увидели и другую модную деталь — бахрому, которую первыми стали носить индейцы, затем американские ковбои, потом хиппи, постепенно мода дошла и до нас. Сейчас она переживает свое второе рождение.