«За фальшивой правильностью – в другой инстаграм»: Омаров, отбиваясь от хейтеров, зацепил Бородину

После развода с Ксенией Бородиной бизнесмен активно занимается продвижением своего микроблога.

Курбан Омаров и Ксения Бородина развелись в августе прошлого года. Недавно бизнесмен стал обвинять телеведущую в неверности. Причем, по его словам, бывшая жена изменяла с его же близким другом Трофимом.

В эти дни Курбан отдыхает в Таиланде с новой возлюбленной и периодически отбивается от хейтеров. В своем инстаграме он показал переписку с одним из пользователей Сети.

«Извините, что не оправдал ваших надежд. За фальшивой правильностью, показной порядочностью и игрой на публику – вам в другой инстаграм. Я так пожил, мне не понравился этот выдуманный инстамир. Здесь я такой, какой я есть», — написал Омаров.

Напомним, ранее Курбан отметил, что Ксения сама себе пишет вопросы для инстаграма, которые его могут задеть.

Смотрите также:

Еще больше интересных роликов на нашем YouTube-канале.