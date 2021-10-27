Никогда не переводите суммы с нулями на конце: Васильев дал интересный финансовый совет

Александр Васильев всегда неплохо зарабатывал и мог многое себе позволить.

Ведущий программы «Модный приговор» Александр Васильев не скрывает, что является небедным человеком и имеет несколько объектов недвижимости за границей.

Поэтому, когда на YouTube-канале Class зашла речь о деньгах и правилах этикета, он с легкостью и знанием дела стал отвечать на вопросы журналиста. Васильев посоветовал не давать в долг никому, даже близким друзьям, объяснив причину такого поведения.

А также заметил, что теперь не принято дарить деньги в конвертах. Если ничего иного не придумали, лучше сделать перевод на банковскую карту.

«Но нужно обязательно указывать в программе: «Возврат долга». И надо, чтобы сумма никогда не заканчивалась на нули, потому что компьютерная банковская система отслеживает все переводы, заканчивающиеся на нули. Если вам переводят 5998 рублей, это не отслеживается, а если 5000 рублей, то отслеживается», — заявил Васильев.

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