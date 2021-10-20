Делать ли замечание человеку в интернет-чате, если он пишет с ошибками, разъяснил Васильев

Александр Васильев познакомил зрителей YouTube-канала Class с основами этикета, в том числе с нормами поведения в Сети. Ведущая затронула с историком моды тему правильной реакции на ошибки, с которыми некоторые люди пишут в групповых чатах.

По мнению Васильева, публично указывать человеку на его неграмотность — неэтично. Это может выглядеть как унижение на людях. Однако в некоторых случаях на себя можно взять эту миссию, но сделать это нужно максимально корректно. Ведущий признался, что иногда поправляет своих студентов, поскольку выступает в роли педагога в этой ситуации.

«Я им говорю: «Я надеюсь, что вы не обижаетесь, потому что мы сейчас на выездной школе. Но это слово произносится так… И ударение стоит ставить вот так…» Ведь мы учимся всю жизнь! И появляется очень много слов, которых мы раньше не встречали, язык наш мутирует очень сильно», — сказал Васильев.

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