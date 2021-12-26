Включать телевизор фоном – неприлично! Как вести себя на Новый год за столом, рассказал Васильев

Ведущий и эксперт по этикету Александр Васильев на YouTube-канале Class рассказал, как правильно с точки зрения общепринятых норм вести себя за столом на Новый год.

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Он настоятельно советовал людям поддерживать беседу с позиции интересов гостей: разговаривать об их хобби, местах, в которых они недавно побывали, о книгах, которые прочитали, просмотренных спектаклях, фильмах. Важно, чтобы публика чувствовала себя уютно, понимала, что в ней заинтересованы.

«Что считается неприличным? Включать телевизор фоном! Телевизор – это ваше личное. А ваши гости пришли не на киносеанс. Либо нужно предупредить людей заранее, сказав, что в гостях вы будете вместе смотреть сериал», — сказал Васильев.

По мнению историка моды, желательно гостям заранее максимально подробно рассказать, что их ждет у вас дома. Это касается, в том числе, одежды и выбора блюд. Тогда вы обезопасите приглашенных от возможных казусов.

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