И драповое пальто! Галкин в стиле советского гражданина прибыл в Воронеж

А вот Алла Пугачева недавно появилась в современном пуховике известного итальянского бренда.

Алла Пугачева старается выглядеть под стать молодому мужу Максиму Галкину – современно и свежо. Поэтому в ее модном арсенале немало остроактуальных и молодежных вещей.

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Недавно 72-летняя певица засветилась возле своего дома в деревне Грязь в пуховике итальянской марки Khrisjoy за 90 тысяч рублей.

А вот Максим Галкин, напротив, выбрал для себя простой ретро-образ в стиле советского гражданина. В Воронеже артист появился в драповом пальто с меховым воротничком и вязаной шапочке. Примерно так во времена СССР ходили на работу учителя и инженеры.

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