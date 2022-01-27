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«Аллуся»: 72-летняя Пугачева «выгуляла» модный пуховик за 90 тысяч рублей

Певица на прогулке в саду отметилась в обновке.

«Аллуся»: 72-летняя Пугачева «выгуляла» модный пуховик за 90 тысяч рублей
Алла Пугачева. Фото: Globallookpress.com

Алла Пугачева уже давно стала легендарной певицей. Она часто выступала на сцене в нарядах, которые создавал Валентин Юдашкин. Теперь артистка уже почти не выступает, но при этом старается выглядеть современно.

В 72 года Примадонна может похвастаться стройной фигурой. А наряды для нее шьет е только маэстро, но и дизайнер Игорь Гуляев. Недавно она посетила его бутик и принесла дочке Лизе подарок — дубленку.

Зачастую Пугачева появляется на публике в роскошных нарядах. Новый год она встретила в длинной бело шубке, а вот для прогулок с детьми зачастую певица выбирает более практичные наряды.

Примечательно, что 27 января Максим Галкин провел дома весь день. Он вышел погулять с женой. Алла Борисовна попала в его объектив в нежно-розовом пуховике оверсайз. Она накинула капюшон.

«Аллуся», — написал артист.

Алла Пугачева. Фото: instagram.com/maxgalkinru/

Примечательно, что на ней был пуховик итальянской марки Khrisjoy. Стоит он около 90 тысячи рублей. Поклонники восхитились тем, как выглядит Пугачева.

«Оказывается, Кристина копия Аллы Пугачевой. Будто на фото сама Кристина, а не Алла», «Как ей идет цвет», «Прям молодит», «Какие вы классные! Семья», «Прекрасная семья», «Как стильно», «Ну просто богиня! Всегда восхищаюсь. Красотка», «Благодарим вас Максим, что делаете Аллу счастливой женой», — прокомментировали пост подписчики.

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«Ветры зимы»Алла ПугачеваЗвездный стильКрасота вне возрастамода и стильПуховики