«Аллуся»: 72-летняя Пугачева «выгуляла» модный пуховик за 90 тысяч рублей

Певица на прогулке в саду отметилась в обновке.

Алла Пугачева уже давно стала легендарной певицей. Она часто выступала на сцене в нарядах, которые создавал Валентин Юдашкин. Теперь артистка уже почти не выступает, но при этом старается выглядеть современно.

В 72 года Примадонна может похвастаться стройной фигурой. А наряды для нее шьет е только маэстро, но и дизайнер Игорь Гуляев. Недавно она посетила его бутик и принесла дочке Лизе подарок — дубленку.

Зачастую Пугачева появляется на публике в роскошных нарядах. Новый год она встретила в длинной бело шубке, а вот для прогулок с детьми зачастую певица выбирает более практичные наряды.

Примечательно, что 27 января Максим Галкин провел дома весь день. Он вышел погулять с женой. Алла Борисовна попала в его объектив в нежно-розовом пуховике оверсайз. Она накинула капюшон.

«Аллуся», — написал артист.

Примечательно, что на ней был пуховик итальянской марки Khrisjoy. Стоит он около 90 тысячи рублей. Поклонники восхитились тем, как выглядит Пугачева.

«Оказывается, Кристина копия Аллы Пугачевой. Будто на фото сама Кристина, а не Алла», «Как ей идет цвет», «Прям молодит», «Какие вы классные! Семья», «Прекрасная семья», «Как стильно», «Ну просто богиня! Всегда восхищаюсь. Красотка», «Благодарим вас Максим, что делаете Аллу счастливой женой», — прокомментировали пост подписчики.

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