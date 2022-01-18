Разлад с Николаевым, потеря ребенка и счастье с Тарзаном: как сейчас выглядит Наташа Королева и какой была в юности

Украинская дива не смогла подарить малыша мужу-композитору, но зато стала мамой в браке с танцовщиком.

48-летняя Наташа Королева прочно влилась в столичный бомонд, став одной из самых ярких артисток на Олимпе отечественной эстрады. Многие поклонники помнят, как еще юная певица летала по сцене со всем своим детским очарованием, удивляя необычным тембром и звонким голосом. Первым, кто оценил талант артистки стал композитор Игорь Николаев. Их тандем стал не только творческим. Они были парой во всех смыслах этого слова. Вот только за годы брака Наташа Королева так и не подарила возлюбленному малыша.

Что в юности, что годы спустя, украинская дива остается яркой брюнеткой. Создается впечатление, что возраст над нею не властен. Мизер морщин вокруг глаз, ровная сияющая кожа, задорный смех, притягательная улыбка, крепкие белоснежные зубки, ровный овал лица, точеные, словно высеченные из мрамора скулы — певица по-прежнему привлекательна и хороша собой.

В одном из своих интервью Наташа Королева призналась, что ее жизнь похожа на праздник с фейерверками, праздниками, тусовками, гастролями и вечеринками. Но на самом деле и она сталкивалась с большими потерями. Самой болезненной темой для артистки стала потеря второго ребенка.

Наташа и Сергей Глушко были на седьмом небе от счастья, когда узнали, что у их старшего сына Архипа появится братик или сестренка. Однако артистка так и не смогла во второй раз стать мамой — она потеряла малыша из-за стресса на фоне большого скандала, который разразился из-за личных снимков певицы с мужем, попавших в руки бессовестных мошенников. Они шантажировали пару, а беременная Королева приняла эту историю слишком близко к сердцу.

Но время лечит. Сегодня певица дает сольные концерты, выступает вместе со своим единственным сыном Архипом на различных музыкальных программах. К тому же, Наташа Королева совсем не обижена на композитора Игоря Николаева. Не так давно артистка побывала на шоу музыканта, заняв почетное место в зрительском зале. Услышав былые хиты своего «Дельфина» поп-дива едва усидела на месте. Певица так и норовила выскочит на сцену. Возможно, Наташа Королева могла бы спеть дуэтом с маэстро.

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