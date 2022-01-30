«Романтический вечер без повода»: Тарзан устроил Королевой ужин на берегу Атлантического океана

Начало года Наташа Королева и Тарзан проводят в Майами. Там живет мама певицы, 76-летняя Людмила Порывай. Отпуск артистов уже подходит к концу, в связи с чем Сергей Глушко устроил романтический ужин для жены на берегу Атлантического океана. Кадрами Наташа поделилась в своем инстаграме.

«Романтический вечер без повода устроил мне Сережа Витальевич. Очень душевно получилось. А наш отпуск в гостях у мамы подошел к концу. Мы прекрасно провели время, ведь гостить у мамули — это как вернуться в детство — уютно, вкусно, а главное, весело!» — написала Королева.

Напомним, ранее Наташа Королева с мамой прошлись по американским магазинам, где примерили модные вещи.

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