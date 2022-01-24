Нежелательная персона: Наташа Королева получила сокрушительный удар

В скором времени у Наташи Королевой должны были состояться концерты в Литве. Но накануне певица узнала страшную новость. Оказывается, власти страны запретили ей въезжать на территорию. Дело в том, что артистка не раз выступала в Крыму, поэтому исполнительницу хита «Желтые тюльпаны» потребовали объявить нежелательной персоной в стране.

«Прилетела новость о запрете въезда в Литву накануне моих сольных выступлений для любимого зрителя. Друзья, к сожалению, это правда. День сурка. Аналогичная ситуация была и с концертами в Киеве пять лет назад! Да, уже читая решения подобного рода относительно меня и других артистов, единственно возможная реакция — это улыбка с горечью и недоумением», — написала Королева в своем инстаграме.

Напомним, новогодние каникулы Наташа Королева проводит у мамы в Майами. Людмила Порывай живет там уже более 30 лет.

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