Человек, измученный Тарзаном, и другие участники шоу «Две звезды. Отцы и дети»

В возрожденном в новом формате шоу звездные родители поют в дуэте со своими сыновьями и дочерьми. Кем они выросли, где учились и чем занимаются сейчас, выясняла «Телепрограмма».

Артем Миньков (24 года)

Родившийся в Лос-Анджелесе паренек — сын Александра Маршала и его директора Натальи. Это был третий брак певца. Когда Маршал вернулся из США в Россию, Артем и жена переехали вместе с ним. В отличие от дочери Полины, к примеру.

— Когда ему исполнилось 18, сам решил пойти в армию, причем хотел попасть именно в подразделение, которое занимается боевой работой, — говорил Маршал. — В армии он порвал себе подколенную связку, два месяца отслужил всего. Сына оперировали в Москве. Пока все заживало, пока реабилитировался — срок службы и закончился. Сейчас пишет хип-хоп-песни. Вот сняли ему недавно клип. Мы не афишируем нашу родственную связь, ведь скажут: «Папуля помогает».

Теперь сын рокера читает рэп как Артем Триллер или просто TRILLA. У него есть татуировки (выбил на шее маркировку места военной службы — 22-й бригады специального назначения ГРУ), пока не женился. Кстати, новая пассия Маршала, музыкальный редактор Карина Нугаева, старше Артема всего на три года.

Архип Глушко (19 лет)

Парень, очень похожий на своего отца Сергея Глушко (стриптизер Тарзан) в молодости, то есть до раскачки в спортзале, выступает вместе с мамой Наташей Королевой. И, кстати, не впервые: он уже принимал участие в концертах матери: выходил спеть дуэтом несколько песен («Дельфин и русалка», «Ты мне веришь или нет?»). К 19 годам Архип успел помотаться по миру — пробовал учиться в одной из школ Майами, месяц самостоятельно жил в Японии, поскольку увлекается японским языком и культурой этой страны, затем поступил на факультет японистики. Подрабатывал репетиторством.

А затем решил пробовать себя на сцене. Взял псевдоним Грек и даже записал несколько песен. Участие в шоу «Две звезды» может стать переходным этапом для парня, решившего построить карьеру артиста. Во время первого выпуска Архип представил публике любимую девушку — стриптизершу (даже здесь парень взял пример с мамы) Мелиссу Волынкину. Девушка живет вместе с ним на третьем этаже особняка Королевых и даже говорит о предстоящей свадьбе.

— Первой предложение сделала я, — удивила всех девушка. — У меня было кольцо бабушкино, обручальное, золотое. Оно у меня всегда на среднем пальце, потому что было мне большим. И я ему сделала предложение этим кольцом. Он согласился.

Денис Повалий (38 лет)

Взрослый мужчина довольно необычно смотрится рядом с Таисией Повалий. Неужели и правда сын?! А это просто певица выглядит не по годам (ей 56 лет) очаровательно. Парень с детства увлекался музыкой. Учился в престижном лицее восточных языков, а после получения аттестата зрелости подал документы в Киевский национальный университет имени Тараса Шевченко. Поступил на отделение международных коммуникаций и связей с общественностью. Но по профессии не пошел — начал писать музыку.

Собрал и возглавил группу Royal Jam в 2005 году, аранжировки делал сам. В 27 лет попытал удачу в первом сезоне украинской версии шоу «Х-фактор». Участвовал в нацотборе на «Евровидение». В составе трио Nude Voices ворвался в украинский «Голос», но психанул на первой же репетиции с Тиной Кароль, заявив, что терпеть не может, когда ему указывают, что делать и как петь. И ушел.

В 2015 году женился на киевлянке Светлане Вихровой. Она и родила артисту сына Демьяна (2 года). В недавнем интервью, вспоминая детство, Денис признался, что мама всегда была холодна к нему и свое мнение держала за единственно верное.

Эммануэль Турецкая (16 лет)

Одна из четырех дочерей основателя «Хора Турецкого» Михаила Турецкого выросла за кулисами. С пяти лет начала играть на скрипке и фортепиано. Образование девочка получила в Кембриджской международной школе в Сколкове.

Как только девушка начала пробовать писать музыку сама, папа стал выпускать ее на сцену в составе своего коллектива: пела и народные песни, и оперные арии. Так, вместе с «Хором Турецкого» Эммануэль выходила на сцену Государственного Кремлевского дворца, Венецианской оперы и пела на Оперном балу в Лейпциге. В 2021 году Турецкая стала студенткой музыкального колледжа при Консерватории имени Чайковского.

— Я ем, это мое главное развлечение, — призналась звездная наследница. — Любимый ресторан — «Тбилиси» на набережной Шевченко. Мы живем в Сколкове — там все под рукой, есть классный каток с рестораном The Rink. Иногда мы с папой гуляем по местам его молодости: Арбату и парку Горького, например.

«Две звезды. Отцы и дети»

Воскресенье/17.35

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