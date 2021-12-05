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Человек, измученный Тарзаном, и другие участники шоу «Две звезды. Отцы и дети»

В возрожденном в новом формате шоу звездные родители поют в дуэте со своими сыновьями и дочерьми. Кем они выросли, где учились и чем занимаются сейчас, выясняла «Телепрограмма».

Человек, измученный Тарзаном, и другие участники шоу «Две звезды. Отцы и дети»
Фото: Инстаграм

Артем Миньков (24 года)

Артем Миньков. Фото: Инстаграм
Артем Миньков. Фото: Инстаграм

Родившийся в Лос-Анджелесе паренек — сын Александра Маршала и его директора Натальи. Это был третий брак певца. Когда Маршал вернулся из США в Россию, Артем и жена переехали вместе с ним. В отличие от дочери Полины, к примеру.

— Когда ему исполнилось 18, сам решил пойти в армию, причем хотел попасть именно в подразделение, которое занимается боевой работой, — говорил Маршал. — В армии он порвал себе подколенную связку, два месяца отслужил всего. Сына оперировали в Москве. Пока все заживало, пока реабилитировался — срок службы и закончился. Сейчас пишет хип-хоп-песни. Вот сняли ему недавно клип. Мы не афишируем нашу родственную связь, ведь скажут: «Папуля помогает».

Теперь сын рокера читает рэп как Артем Триллер или просто TRILLA. У него есть татуировки (выбил на шее маркировку места военной службы — 22-й бригады специального назначения ГРУ), пока не женился. Кстати, новая пассия Маршала, музыкальный редактор Карина Нугаева, старше Артема всего на три года.

Архип Глушко (19 лет)

Архип Глушко. Фото: Инстаграм
Архип Глушко. Фото: Инстаграм

Парень, очень похожий на своего отца Сергея Глушко (стриптизер Тарзан) в молодости, то есть до раскачки в спортзале, выступает вместе с мамой Наташей Королевой. И, кстати, не впервые: он уже принимал участие в концертах матери: выходил спеть дуэтом несколько песен («Дельфин и русалка», «Ты мне веришь или нет?»). К 19 годам Архип успел помотаться по миру — пробовал учиться в одной из школ Майами, месяц самостоятельно жил в Японии, поскольку увлекается японским языком и культурой этой страны, затем поступил на факультет японистики. Подрабатывал репетиторством.

А затем решил пробовать себя на сцене. Взял псевдоним Грек и даже записал несколько песен. Участие в шоу «Две звезды» может стать переходным этапом для парня, решившего построить карьеру артиста. Во время первого выпуска Архип представил публике любимую девушку — стриптизершу (даже здесь парень взял пример с мамы) Мелиссу Волынкину. Девушка живет вместе с ним на третьем этаже особняка Королевых и даже говорит о предстоящей свадьбе.

— Первой предложение сделала я, — удивила всех девушка. — У меня было кольцо бабушкино, обручальное, золотое. Оно у меня всегда на среднем пальце, потому что было мне большим. И я ему сделала предложение этим кольцом. Он согласился.

Денис Повалий (38 лет)

Денис Повалий. Фото: Инстаграм
Денис Повалий. Фото: Инстаграм

Взрослый мужчина довольно необычно смотрится рядом с Таисией Повалий. Неужели и правда сын?! А это просто певица выглядит не по годам (ей 56 лет) очаровательно. Парень с детства увлекался музыкой. Учился в престижном лицее восточных языков, а после получения аттестата зрелости подал документы в Киевский национальный университет имени Тараса Шевченко. Поступил на отделение международных коммуникаций и связей с общественностью. Но по профессии не пошел — начал писать музыку.

Собрал и возглавил группу Royal Jam в 2005 году, аранжировки делал сам. В 27 лет попытал удачу в первом сезоне украинской версии шоу «Х-фактор». Участвовал в нацотборе на «Евровидение». В составе трио Nude Voices ворвался в украинский «Голос», но психанул на первой же репетиции с Тиной Кароль, заявив, что терпеть не может, когда ему указывают, что делать и как петь. И ушел.

В 2015 году женился на киевлянке Светлане Вихровой. Она и родила артисту сына Демьяна (2 года). В недавнем интервью, вспоминая детство, Денис признался, что мама всегда была холодна к нему и свое мнение держала за единственно верное.

Эммануэль Турецкая (16 лет)

Эммануэль Турецкая. Фото: Инстаграм
Эммануэль Турецкая. Фото: Инстаграм

Одна из четырех дочерей основателя «Хора Турецкого» Михаила Турецкого выросла за кулисами. С пяти лет начала играть на скрипке и фортепиано. Образование девочка получила в Кембриджской международной школе в Сколкове.

Как только девушка начала пробовать писать музыку сама, папа стал выпускать ее на сцену в составе своего коллектива: пела и народные песни, и оперные арии. Так, вместе с «Хором Турецкого» Эммануэль выходила на сцену Государственного Кремлевского дворца, Венецианской оперы и пела на Оперном балу в Лейпциге. В 2021 году Турецкая стала студенткой музыкального колледжа при Консерватории имени Чайковского.

— Я ем, это мое главное развлечение, — призналась звездная наследница. — Любимый ресторан — «Тбилиси» на набережной Шевченко. Мы живем в Сколкове — там все под рукой, есть классный каток с рестораном The Rink. Иногда мы с папой гуляем по местам его молодости: Арбату и парку Горького, например.

  • «Две звезды. Отцы и дети»
  • Воскресенье/17.35

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