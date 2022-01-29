Поздравили дедушку: Шубская в трикотажном костюме песочного цвета запечатлелась с сыном Овечкина на руках

Дочка Веры Глаголевой поздравила своего отца с днем рождения. Кирилл Шубский устроил вечеринку в русском стиле.

Анастасия Шубская — младшая дочка актрисы Веры Глаголевой, которая умерла в 2017 году. Наследница артистки счастлива в браке со знаменитым хоккеистом Александром Овечкиным. У пары подрастают сыновья Сергей и Илья.

Спортсмен не скрывает, что мечтает о дочке. Влюбленные живет в США, где у них есть просторный дом. Но не так давно жена хоккеиста приехала с детьми в Россию.

Как оказалось, Шубская решила поздравить своего отца Кирилла Шубского. Предприниматель и вдовец Глаголевой устроил вечеринку в русском стиле. Дети могли покататься на катке и поиграть в хоккей.

Также для гостей были поданы самовары с чаем и баранки. Анастасия сначала наблюдала за старшим сыном, который с клюшкой вышел на лед и показал настоящий класс. А потом все собрались за столом.

Жена Овечкина была в монохромном образе. Когда она сняла пуховик-дутик, то продемонстрировала трикотажный костюм песочного цвета. Такие костюмы актуальны в этом сезоне. На руках она держала Илью, который успел подрасти. Шубская поздравила отца лично, а праздник завершился красочным салютом.

Поклонники одарили дочку Глаголевой комплиментами. «Какая вы красивая», «Хорошенькая даже без макияжа», «Очень стильно выглядите», «Как быстро растут дети», «Классный наряд, особенной цвет», «Просто идеально», — прокомментировали кадры пользователи Сети.

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