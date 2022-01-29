Вечеринка в русском стиле: Шубская в модном пуховике-дутике цвета «кэмел» пришла с сыновьями на праздник

Анастасия Шубская уже давно счастлива в браке с Александром Овечкиным. Они в своей время устроили грандиозную свадьбу. Даже мама Анастасии Вера Глаголева была на празднике. Но потом актриса умерла, не успев увидеть своих внуков.

Шубская родила сыновей. Теперь пара воспитывает сына Сергея и малыша Илью. Они живет в США, но регулярно приезжают на родину к родным.

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На днях Шубская снова оказалась в Москве. Она решила не пропускать день рождения своего отца Кирилла Шубского. 29 января жена Овечкина пришла на праздник вместе с детьми.

Так как именинник российский предприниматель, миллионер, то устроила вечеринку в русском стиле. На улице были горки для детей, а также желающие могли покататься на коньках и сыграть в хоккей. С клюшкой показал класс на льду старший сын Александра.

А вот Анастасия сидела на трибуне. Она облачилась в трикотажный костюм и пуховик-дутик цвета «кэмел». Светская львица болела за своего наследника. Потом всех собрали за столом, где были самовары, бараночки и разные блюда. Тогда она уже провела время с младшим сыном. К слову, такие пуховики, как у нее стали трендом. Многие звезды их носят.

«Какой хоккеист растет», «Папина отрада», «Какая вы красотка», «А муж не с вами?», «Вот это праздник! С русским размахом», «Очень душевная вечеринка», «Сережа прям прирожденный хоккеист», — прокомментировали кадры пользователи Сети.

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