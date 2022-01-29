«Окружили малыша»: Нюша засняла, как подросшего сына заобнимали папа и сестра

Нюша уже давно находится в Дубае. Она сделала паузу в карьере, когда была уже на последних сроках беременности. Певица с мужем Игорем Сивовым и дочкой еще весной начали готовиться к радостному событию.

В одной из клиник на свет появился сын артистки. Его имя пара пока хранит в секрете. Пока влюбленные остаются в ОАЭ, но переехали в Абу-Даби, где теперь устраивают прогулки.

29 января Нюша посетила мечеть шейха Зайда. Она примерила платье в пол и платок. С ней были муж и дети. Сивов заботливо носил наследника в сумке-кенгуру. Позже артистка поделилась умилительным фото. Она запечатлела подросшего сына в боди. Кроху обнимал не только папа, но и сестра Симба. Примечательно, что лицо малыша не видно, но звезда позволила разглядеть его голову.

«Окружили малыша», — написала Нюша.

Поклонники восхитились снимком. Многие отметили, что мальчик подрос. «Ну что за красота», «Какой милый карапуз», «Волосики едва отрасли, но голова такая идеальная», «Да, кроху залюбили прям», «Классно, что Симба не ревнует», «У вас замечательная семья», «Какой крутой малыш», «Интересно, он тоже в маму пошел или нет», «Ждем имя», — стали писать пользователи Сети.

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