«Единственная в Дубае»: Нюша в шелковых шортах-бермудах блеснула бедрами за рулем спорткара

Певица устроила фотосессию на отдыхе. Она покрасовалась в новом образе.

Нюша не скрывает, что стала знаменитой, еще когда была юной. Теперь она продолжает выступает на сцене и снимать новые образы. Певица не скрывает, что за последние годы у нее на первом месте оказалась семья.

Она регулярно путешествует с мужем Игорем Сивовым. В прошлом году артистка объявила о второй беременности. Она улетела в Дубай, где родила сына. На курорте звезда решила задержаться до весны.

Теперь Нюша наслаждается теплой погодой. Она часто гуляет с детьми. Накануне певица засняла, как дочка Симба учит брата разговаривать. Сама молодая мама уже постройнела.

Недавно она предстала в лифе на яхте. Теперь артистка облачилась в шелковый костюм с шортами-бермудами. Она покрасовалась у роскошного спорткара. Звезда не побоялась сесть за руль автомобиля. При этом она блеснула загорелыми бедрами.

«Единственная в Дубае крошка-aventador», — написала звезда.

Поклонники восхитились тем, как выглядит певица. Многие одарили молодую маму комплиментами. «Такая красотка», «Шикарная», «Вы уже похудели», «Какие ножки», «Ну какова красота», «Какая девушка», «Ох, как вы смотритесь на фоне этой тачки», «Умеете водить? Вот это горячая штучка», «Нюша, вы уже такая стройная», «Изумительный костюм», — прокомментировали пост подписчики.

Смотрите также:

Еще больше интересных роликов на нашем YouTube-канале.