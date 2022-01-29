«Вам понравится»: Нетребко поделилась рецептом обеда на скорую руку с перловкой и лососем

Оперная дива призналась, что придумала это блюдо в Милане.

Анна Нетребко является одной из самых известных оперных див. Она регулярно ездит на гастроли, поэтому живет в Вене, а также имеет квартиру в Нью-Йорке. Лишь во время начала пандемии певице удалось побыть дома целых три месяца.

Тогда она обновила свои кулинарные навыки. У Анны есть способность — она может приготовить блюдо из того, что есть в холодильнике. Мужа Юсифа Эйвазова и сына Тьяго звезда часто балует необычными тако или салатами.

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На этот раз Нетребко решила не только приготовить обед на скорую руку, но и поделиться рецептом. Обычно перловку подают с гарниром в виде мяса. Но артистка придумала более интересный вариант этого блюда.

«Перловка с лососем и голубикой — идеальный ланч! Время приготовления — 5 минут не считая сваренной заранее перловки). На сковороде чуть протушить лук порей, свежетертый томат и свежетертую морковь — совсем немного — потом добавить мелко нарезаный свежий лосось — еще буквально 2 минуты и — отваренную заранее перловку! Немного соли, все перемешать и все готово — самое главное — при подаче обязательно добавьте свежую голубику! Это важно — вам понравится. Я придумала это блюдо в Милане», — рассказала звезда.

Поклонники пришли в восторг от такого рецепта. Многие признались, что не любили перловку, но теперь точно ее приготовят по ее рецепту.

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