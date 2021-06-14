«Кушать с гренками из черного хлеба»: Нетребко поделилась рецептом салата с копченой форелью на скорую руку

Анна Нетребко поделилась с поклонниками в Instagram простым, но вкусным салатом на скорую руку. Эту изысканную закуску оперная дива называет «австрийским ответом селедке под шубой». Такая интересная альтернатива нашему русскому любимому блюду.

С приготовлением справится любой, даже мало искушенный кулинар. Для салата понадобится рыба — желательно форель, немного лука-порей, свекла, смесь из хрена, яблока и майонеза. Подавать к столу желательно с гренками из черного хлеба. Эта закуска, как считает оперная дива, по-праву может стать фирменным блюдом любой хозяйки.

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«Салат со свеклой, копченой форелью и хреном с яблоками! Это австрийский ответ селедке под шубой. На вареную свеклу положить не селедку, а слегка подкопченную (здесь форель) рыбу, добавьте лук порей и смесь из хрена, яблока и майонеза. Кушать желательно с гренками из черного хлеба», — отметила певица.

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