Глазами мужа: Пугачева в нежно-розовом пуховике-дутике предстала на прогулке в снежном саду

Алла Пугачева уже давно не выступала на сцене. Она предпочитает проводить время с семьей. В свои 72 года певица может похвастаться стройной фигурой. Она не боится экспериментировать со стилем.

Порой артистка покидает замок в деревне Грязь, чтобы навестить друзей. Недавно она устроила шопинг и отметилась в бутике Игоря Гуляева. Для дочки она принесла стильную дубленку.

К слову, в гардеробе самой Аллы Борисовны есть шубки и дубленки. Также недавно она покрасовалась в белом пуховике во время снегопада. 27 января Максим Галкин рассказал, как они проводят время и даже сам приготовил завтрак — пельмени.

Потом, как оказалось, они пошли на променад. Юморист запечатлел жену в снежном саду. Пугачева предстала в нежно-розовом пуховике-дутике оверсайз и вязаной шапке. Она была с макияжем и выпрямленными волосами.

«Аллуся», — написал Галкин.

Поклонники восхитились тем, как выглядит Примадонна. Многие отметили, что цвет наряда ее молодит. «Какая красивая девочка», «Спасибо, Максим! Аллуся — красотка!», «Какие вы классные! Семья», «Всем женщинам желаю, чтобы их любили также, как Максим любит Аллу Борисовну!», «И на душе теплее! Взгляд у Аллы так чист, что и нас очищает», «Так идет цвет», — прокомментировали пост подписчики.

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