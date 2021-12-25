С акцентом на ноги: Шубская в мини-платье из денима отметилась на свидании с Овечкиным в Майами

Хоккеист сводил жену в роскошный ресторан. Спортсмен запечатлелся с ней в романтической обстановке.

Александр Овечкин счастлив в браке с Анастасией Шубской. Влюбленные вместе уже пять лет. Они не скрывают, что все свободное время проводят вместе. Однако хоккеисту часто приходится уезжать на соревнования или тренировки.

Примечательно, что недавно пара делилась кадрами из Вашингтона, где у них есть дом. Они водили сыновей в парк гулять. Малыши Сергей и Илья резвились в снегу в пуховиках.

А вот теперь Овечкин привез семью в Майами, где царит солнечная погода. Накануне устроили себе романтический вечер . Пара отправилась на свидание в ресторан. Шубская для такого случая облачилась в мини-платье из денима.

Джинсовый наряд на пуговицах дополнили прозрачные босоножки. Пара насладилась изысканными блюдами. Официанты устроили для них целое представление.

Позже Анастасия поделилась парой неудачных снимков. Она призналась, что попросила мужа ее пофотографировать.

«Любимый сделать фото пожалуйста», — сказала дочка Веры Глаголевой. «Я парочку сделал, выберешь», — ответил Овечкин.

Влюбленные также вместе запечатлелись у нарядной елки. Многие одарили их комплиментами. Однако Шубская удивила некоторых своей точеной фигуркой. «Ну очень стройная», «Какие вы классные», «Босоножки выглядят волшебно», «Какая вы красивая, но очень худая», «Какой у вас классный вечер получился», «Платье крутое», «Лучшая пара», — прокомментировали кадры пользователи Сети.

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