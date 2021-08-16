Утопает в цветах: Шубская показала могилу Глаголевой спустя четыре года после ее смерти

Вера Глаголева снялась в десятках кинокартин. Она отметилась в таких фильмах, как «Женщин обижать не рекомендуется», «Самозванцы», «Выйти замуж за капитана». Вера Витальевна также успела проявить себя как режиссер. Но в 2017 году артистка скончалась на 62-м году жизни. Она боролась с раком, но так и не смогла победить болезнь. До сих пор тяжело переживают смерть актрисы ее дочки: Анна и Мария Нахапетовы, а также младшая наследница — Анастасия Шубская.

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Глаголева не успела познакомиться с младшими внуками, которых Анастасия родила от своего мужа Александра Овечкина. Пара этим летом проводит время в Москве. В годовщину со дня смерти мамы Шубская посетила Троекуровское кладбище, где на участке № 8-А похоронена Вера Витальевна. В августе 2019 года на белокаменной могиле актрисы был открыт памятник. Дочка звезды показала стеклянный купол, а также памятник из белого камня с большой фотографией артистки. Все вокруг было заставленной букетами цветов.

Напомним, что ранее Анастасия также показала утопающую в цветах могилу своей бабушки Инны Шубской, которой не стало в 2011 году. Обычно дочки Глаголевой собираются вместе, чтобы почтить память мамы. Они поддерживают дружеские отношения и порой даже в отпуск ездят вместе. Этим летом девушки успели отдохнуть в Швейцарии.

«4 года без мамы. Много это или нет нам сложно судить, одно лишь ясно наверняка, этот день разделил нашу жизнь на „до“ и „после“», — отметила в соцсети Анна.

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