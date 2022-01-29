В глазах счастье: Арзамасова в белоснежном бикини поплескалась с Авербухом в бассейне

Актриса поделилась кадрами из отпуска в Дубае. Влюбленные также устроили обед прям у воды.

Лиза Арзамасова является известной актрисой и уже много лет снимается в кино. Примечательно, что она долгое время скрывала свой роман с Авербухом. Но больше года назад пару заметили вместе на отдыхе.

Теперь они уже официально состоят в браке. Более того, в прошлом году у них родился сын Лев. Для артистки этот ребенок стал первенцем. Она быстро вернулась в форму после родов и даже вернулась на работу.

Но не так давно Арзамасова приехала в Дубай, где проводит отпуск с мужем. Они делятся кадрами с пляжа и прогулок. Актриса то и дело наряжается, чтобы радовать мужа. На этот раз она решила показать фигуру в купальнике.

Молодая мама блеснула точеными формами в белоснежном мини-бикини. Потом Лиза грациозно нырнула в бассейн. Она поплескалась с Авербухом в воде. Фигурист запечатлел романтический момент на камеру.

«Ну что за дива», «Вот это прелестница», «Выглядите так круто! Только же родили», «Какие вы милые», «Очень красивая фигура», «Это лучшие моменты», «Какие вы счастливые», «Это лучшие кадры дня», «Гармоничные такие», «Лиза просто богиня», «Фигурка, прессик, талия», — прокомментировали кадры пользователи Сети.

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