«Автоматически желание пришло»: Маршал тайно венчался со своей молодой возлюбленной

С 2017 года 64-летний музыкант вместе с 28-летней Кариной Нугаевой.

Певец Александр Маршал, которому уже 64 года, тайно венчался со своей молодой возлюбленной Кариной Нугаевой. Об этом рассказали в программе «Ты не поверишь!» на канале НТВ.

«Основное в жизни – это венчание. Я венчался. Это как-то автоматически желание ко мне пришло». Александр Маршал

Александр Маршал заявил, что без ума от Карины Нугаевой. «Она красивая. А самое главное – хороший человек. Этим все сказано. Она далеко не дура», — сказал исполнитель, который уже познакомился с родителями Нугаевой.

Напомним, что Александр Маршал познакомился с 28-летней возлюбленной на радио, где она работала редактором. Она годится ему в дочки.

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