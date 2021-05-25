«Мне уже получше»: у Александра Маршала обнаружили коронавирус

63-летний певец Александр Маршал заразился коронавирусом. Информацию об этом он подтвердил журналистам, отметив, что почувствовал недомогание и сдал тест, который впоследствии оказался положительным. Однако длительная госпитализация артисту не потребовалась.

«Слава богу, мне уже получше, — сообщил мужчина в разговоре с ФАН. — Я не в больнице. Я уже дома».

Напомним, что в марте этого года Маршала госпитализировали в предынсультном состоянии. Но тогда певец выкарабкался и вернулся к обычной жизни.

Добавим, что уже более месяца количество активных случаев коронавируса в России держится на одном уровне — 260-270 тысяч. Это значит, что число новых заболевших примерно равно числу выздоровевших. Можно сказать, что эпидемия в нашей стране не прогрессирует, но и своих позиций не сдает. С начала пандемии, по официальным данным, новой инфекцией заразилось более 5 миллионов россиян, около 119 тысяч из них погибли.

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