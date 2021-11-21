«Сколько тебе, 92?»: Дмитрий Нагиев восхитился внешним видом Александра Маршала

Экс-солист группы «Парк Горького» Александр Маршал вместе с сыном Артемом стал участником шоу Первого канала «Две звезды. Отцы и дети».
Дуэтом они исполнили хит рок-группы Moscow calling и привели в восторг членов жюри проекта.
Ведущий же шоу Дмитрий Нагиев восхитился тем, как выглядит 64-летний Александр Маршал. Высокий, стройный, белозубый красавец получил комплименты от телеведущего.
«Я, во-первых, хочу сказать, что мы просим колоть нам тоже, что колет себе Маршал. Он не стареет! Сколько тебе? 92, по-моему?» — сказал Дмитрий Нагиев.
«93!» — ответил Маршал.
«Посмотрите, как он выглядит. Фантастически просто!» — продолжал восхищаться вокалистом Дмитрий Нагиев.
Напомним, до этого Дмитрий Нагиев восторженно отреагировал на девушку сына Наташи Королевой Архипа Мелиссу. Избранница молодого человека пришла на проект, чтобы поддержать бойфренда, который выступает в дуэте с мамой.
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