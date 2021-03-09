Вертебро-базилярная недостаточность: что происходит со здоровьем Александра Маршала

Несколько дней назад исполнитель оказался в больнице в предынсультном состоянии.

Источник в медицинских кругах рассказал, что происходит с известным певцом Александром Маршалом, который несколько дней назад, как писали СМИ, оказался в больнице в предынсультном состоянии. Как известно, скорую помощь вызвала жена артиста Наталья Минькова. Вскоре он был доставлен в Одинцовскую ЦРБ.

«В больнице Александру поставили диагноз вертебро-базилярная недостаточность — состояние при котором происходят нарушения функций мозга из-за снижения кровообращения в системе позвоночных и основной артерий. Состояние это обратимое и поддается лечению». Источник в медицинских кругах

Отметим, что у Александра Маршала достаточно серьезный диагноз. Если при нем не принимать никаких мер и не обращаться за помощью к врачам, то может случиться ишемический инсульт. У этого недуга есть один ярко выраженный симптом – внезапное сильное головокружение.

Напомним, что Александр Маршал давно испытывает проблемы со здоровьем. Он, к примеру, перенес серьезную операцию на позвоночнике несколько лет назад. У артиста в свое время вылезла межпозвоночная грыжа. Один из позвонков раскрошился и пришлось с помощью операции вставлять имплант. Позже у него начались проблемы со зрением, сообщает «Комсомольская правда».

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