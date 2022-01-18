«Учит братика разговаривать»: Нюша засняла, как дочка общается с крохотным братиком, лежащим в люльке

Нюша давно стала популярной певицей. Брюнетка не скрывает, что слава пришла к ней, когда она была еще юной. Теперь у нее есть своя армия поклонников. Однако в последнее время она поставила творчество на паузу.

Артистка улетела в Дубай с семьей. Там она готовилась к родам, а уже перед Новым годом стала мамой во второй раз. Теперь у нее растет не только дочка Симба, но и сын.

Поклонники ждут, когда пара покажет лицо малыша, а также рассекретит его имя. Муж певица Игорь Сивов признался, что с выбором имени связана мистическая история.

А пока супруги часто гуляют по городу, устраивают морские прогулки и вместе заботятся о детях. На этот раз Нюша засняла, как трогательно дочка общается со своим братиком. Малыш лежал в специальной люльке, облаченный в боди. Девочка держала его за ручку.

«Он же ничего не понимает, мам! Еще ходить не умеет», — заявила она. «Ну ты ему рассказывай», — посоветовала певица. «Агу!» — сказала Симба. «Очень информативно. Скажи, что ты его сестра Симба», — рассмеялась Нюша. «Симба учит братика разговаривать», — подписала видео звезда.

Поклонники восхитились трогательными кадрами. Многие отметили, что малыш подрос, и похвалили его заботливую сестру. «Какая милота», «Вот это пупс», «Хорошие такие», «Очень заботливая Симба», «Какие детки умные», «Такая красота», Малой уже подрос«, «Симба будет лучшей сестрой», — прокомментировали пост подписчики.

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