«Он выбрал сам»: Нюша и Сивов заговорили про необычное имя своего сына

По словам мужа певицы, у них произошла мистическая история с выбором имени для крохи.

Нюша уже давно выступает на сцене. Она давно привыкла к тому, что за ней пристально следят поклонники. Раньше артистка держала в тайне личную жизнь. Но после свадьбы с Игорем Сивовым она стала более открытой.

У пары уже подрастает дочка Симба. Малышка всегда путешествует вместе с родителями, а в Москве супруги купили большом дом, чтобы всем хватало места. Однако в прошлом году они улетели в Дубай, где звезда родила второго ребенка.

Пока Нюша предпочитает находится в теплой стране. Ее сын появился на свет в одном из роддомов в Дубае. Артистка сразу познакомила его сестренкой. Вскоре приехали и сыновья Сивова от первого брака.

Теперь они все вместе отдыхают на курорте. иногда пара делится кадрами с младшим наследником. Однако имя малыша они хранят в тайне. Поклонникам интересно узнать, как зовут мальчика, так как имя дочки артистки двойное Серафима-Симба.

Накануне муж Нюши пообщался с поклонниками. Он опубликовал кадры с малышом и поделился опытом в воспитании крохи.

«Очень часто слышу: т-с-с-с, ребенок спит. У младенцев свой ритм и лично мы говорим „т-с-с-с“ только ночью. Остальное время малыш везде с нами», — заявил Игорь.

Также пара дала понять, что и сын получил необычное имя.

«У него прекрасное имя, которое он выбрал сам, похоже. История с именем очень мистическая. Я думаю, мы как-нибудь расскажем», — заинтриговал Сивов.

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