«После расставания не общаюсь»: Даня Милохин высказался о Юлии Гаврилиной

Один из самых популярных тиктокеров Даня Милохин несколько месяцев встречался с блогером Юлией Гаврилиной. Пара записывала юмористические ролики для своих блогов и поначалу скрывала близкие отношения.

Несколько раз они даже ссорились, но затем вновь налаживали контакт. Теперь же бывшие влюбленные даже не общаются.

«Мы с Гаврилиной не общаемся сейчас. Вообще не общаемся», — заявил он в интервью для YouTube-канала Алексея Столярова.

Напомним, в конце прошлого года Милохин блистал в «Ледниковом периоде», где его партнершей была Евгения Медведева. Им даже приписывали роман. А Юлия Гаврилина добилась успеха в другом шоу. Она вышла в финал проекта «Звезды в Африке», правда, уступила Вячеславу Малафееву.

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