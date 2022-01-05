Мечты сбываются: как Юлия Гаврилина заработала миллионы в Сети и в жизни

В этом году блогеру исполнится 20 лет.

Буквально несколько лет назад Юлия Гаврилина была обычной школьницей, которая очень хотела петь. Необычный голос и стремление стать популярной принесли этой белокурой красавице всенародную любовь в довольно короткий срок. В свои 19 она записывает песни, является блогером-миллионником и участницей реалити-шоу «Звезды в Африке». Как Гаврилина добилась успеха – в материале Teleprogramma.pro.

Юлия Гаврилина: детство и начало карьеры

Юлия Гаврилина родилась 26 июня 2002 года на Алтае. Когда малышке было два года, ее отец погиб, а мама, взяв дочь и старшего сына Сергея, отправилась в Москву. Они остановились у бабушки. Позже мама будущей звезды устроила личную жизнь и у Юлии появился отчим, которого она называет папой. Также в семье родилась еще одна девочка.

К слову, еще один популярный тиктокер и певица Валя Карнавал внешне очень похожа на Юлию. Поэтому поклонники думают, что они сестры. На самом деле девушек связывает только дружба.

Когда Юле было всего пять лет отчим обратил внимание на ее необычный голос. С тех пор она мечтала петь и спустя чуть более десяти лет осуществила задуманное. Помимо пения будущую звезду привлекали и танцы. Танцевала она профессионально и однажды даже выступала на международных соревнованиях в Дании, где стала восьмой.

С ранних лет Юлия поняла, что скучная офисная работа – не для нее. Она хочет заниматься творчеством. Путь к мечте решила реализовывать через соцсети. Сначала это была страничка в «ВКонтакте», позже канал в YouTube. Одноклассники иногда подшучивали над стремлением Гаврилиной и не верили, что она станет популярной.

Первую страницу в соцсети Юлия завела в возрасте восьми лет. Позже, уже в 2003-м, для YouTube записывала летсплеи – онлайн-прохождение различных компьютерных игр. Недавно Юлия скрывала свои ранние публикации, а канал тем временем подошел к отметке в полмиллиона подписчиков.

В 2017-м Юлия Гаврилина решила завести страницу в Musical.ly. Позже платформу интегрировали в TikTok. С этого и начался ее путь к настоящей славе.

Юлия Гаврилина: блогер и певица

В новую для себя платформу Гаврилина также стала загружать свои танцевальные ролики и однажды ей повезло. Ее видео, записанное под песню ALEX&RUS «Дикая львица», попало в категорию «Рекомендации».

Юлия стала набирать подписчиков, ее ролики получали многотысячные просмотры. Возможно, все так бы продолжалось и далее, но буквально два года назад, 2019-м, блогер Амиран Сардаров пригласил Гаврилину на съемки своего шоу, где случился казус.

Блогер Эдвард Бил неправильно произнес фамилию Гаврилиной после чего отметил, что может себе позволить такую оплошность, так как у Юлии нет миллионов подписчиков. Правда, позже извинился и помог девушке набрать свой первый миллион фолловеров в Сети.

Родители Юлии Гаврилиной во всем ее поддерживали и настояли на том, чтобы она получила высшее образование. Юлия учится в ВУЗе на заочном отделении по специальности «Менеджмент».

В апреле 2020-го Гаврилину приняли в команду Hype House Russia. Это второй по популярности в России (после Dream Team House) дом тиктокеров. Там Юлия начала сотрудничать с Валей Карнавал, Катей Голышевой, Вероникой Золотовой и другими ребятами. После этого число подписчиков в TikTok стремительно выросло. К этому моменту на Гаврилину подписано более 15 млн пользователей Сети.

Стоит отметить, что родители Гаврилиной были против ее переезда в дом тиктокеров. Но Юлия их не послушала и попросту сбежала из дома. Позже продюсер Заир Юсупов убедил родителей звезды в том, что это вполне достойная работа.

Летом 2020 года Юлия осуществила свою мечту детства — она записала сразу два музыкальных трека: «Пинг-Понг» и «Жу Жу». В октябре того же года Гаврилина представила свой третий трек «Только ты», а месяц спустя выпустила клип на эту песню. В самом конце года Юлия записала еще одну песню под названием «Замело».

В 2021-м Юлия Гаврилина представила фанатам еще три свои композиции. В феврале вышел трек «Ближе к звездам», в апреле – «Омут», а в сентябре – «Все равно». Юлия выступает под псевдонимом GAVRILINA.

Юлия Гаврилина: проекты

2021-й стал для Юлии Гаврилиной прорывным. Звезда приняла участие сразу в нескольких телевизионных проектах. Одним из самых масштабных стал «Звезды в Африке» на ТНТ. Юлия месяц провела в экзотической стране и дошла до финала, где уступила Вячеславу Малафееву.

Также Гаврилина приняла участие в новом проекте «Блогеры и дороги», где ее напарниками были Даня Милохин, Настя Ивлеева и Эльдар Джарахов. А осенью Юлия в паре с Давидом Манукяном прошла сложные испытания в шоу телеканала СТС «Полный блэкаут».

Юлия Гаврилина: доход

В короткие сроки Юлия Гаврилина стала одной из самых высокооплачиваемых звезд. Журнал Forbes расположил ее на четвертом месте в списке богатых тиктокеров за 2020 год. Эксперты предполагают, что за один рекламный пост в инстаграме Юлия получает около четырех тысяч долларов, а за пост в TikToke – порядка шести тысяч долларов.

Юлия Гаврилина: личная жизнь

В начале 2020-го появились слухи о том, что Юлия Гаврилина закрутила роман с Даней Милохиным. В сентябре Гаврилина снялась в его клипе «Лав», а Даня стал называть Юлию своей девушкой. В октябре 2021-го Юля и Даня расстались.

Милохину приписывали роман с его партнершей по «Ледниковому периоду» Евгенией Медведевой, но позже стало известно, что молодые люди не встречаются.

Юлия Гаврилина: горячие фото

Юлия Гаврилина – обладательница стройной фигуры. При росте 163 см она весит 45 кг, поэтому блеснуть фигурой в купальнике она не упускает возможности. В ее инстаграме часто появляются весьма откровенные снимки.

К слову, есть они не только на личной странице блогера в соцсети. Довольно популярный запрос в поисковых системах связан со сливом горячих снимков Юлии в Сеть.

Юлия Гаврилина: последние новости

В конце 2021-го Юлия Гаврилина поприветствовала на своей странице в инстаграме пятимиллионного подписчика. В ее TikTok количество фолловеров выросло до 14,5 млн. В тоже же время звезда выпустила трек «Все равно», в котором снова намекнула на расставание с Даней Милохиным.

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