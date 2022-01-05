К Рождеству: как приготовить тарталетки с лососем
Видео
Оригинальный рецепт: как приготовить оливье из краба и креветок
Видео

Мечты сбываются: как Юлия Гаврилина заработала миллионы в Сети и в жизни

В этом году блогеру исполнится 20 лет.

Мечты сбываются: как Юлия Гаврилина заработала миллионы в Сети и в жизни
Юлия Гаврилина. Фото: instagram.com/julia.gavrilina

Буквально несколько лет назад Юлия Гаврилина была обычной школьницей, которая очень хотела петь. Необычный голос и стремление стать популярной принесли этой белокурой красавице всенародную любовь в довольно короткий срок. В свои 19 она записывает песни, является блогером-миллионником и участницей реалити-шоу «Звезды в Африке». Как Гаврилина добилась успеха – в материале Teleprogramma.pro.

Юлия Гаврилина: детство и начало карьеры

Юлия Гаврилина родилась 26 июня 2002 года на Алтае. Когда малышке было два года, ее отец погиб, а мама, взяв дочь и старшего сына Сергея, отправилась в Москву. Они остановились у бабушки. Позже мама будущей звезды устроила личную жизнь и у Юлии появился отчим, которого она называет папой. Также в семье родилась еще одна девочка.

Юлия Гаврилина с мамой
Юлия Гаврилина с мамой. Фото: instagram.com/julia.gavrilina

К слову, еще один популярный тиктокер и певица Валя Карнавал внешне очень похожа на Юлию. Поэтому поклонники думают, что они сестры. На самом деле девушек связывает только дружба.

Юлия Гаврилина
Юлия Гаврилина. Фото: instagram.com/julia.gavrilina

Когда Юле было всего пять лет отчим обратил внимание на ее необычный голос. С тех пор она мечтала петь и спустя чуть более десяти лет осуществила задуманное. Помимо пения будущую звезду привлекали и танцы. Танцевала она профессионально и однажды даже выступала на международных соревнованиях в Дании, где стала восьмой.

Юлия Гаврилина в детстве
Юлия Гаврилина в детстве. Фото: instagram.com/julia.gavrilina

С ранних лет Юлия поняла, что скучная офисная работа – не для нее. Она хочет заниматься творчеством. Путь к мечте решила реализовывать через соцсети. Сначала это была страничка в «ВКонтакте», позже канал в YouTube. Одноклассники иногда подшучивали над стремлением Гаврилиной и не верили, что она станет популярной.

Валя Карнавал и Юлия Гаврилина
Валя Карнавал и Юлия Гаврилина. Фото: instagram.com/karna.val_gavrilinaa

Первую страницу в соцсети Юлия завела в возрасте восьми лет. Позже, уже в 2003-м, для YouTube записывала летсплеи – онлайн-прохождение различных компьютерных игр. Недавно Юлия скрывала свои ранние публикации, а канал тем временем подошел к отметке в полмиллиона подписчиков.

Юлия Гаврилина
Юлия Гаврилина. Фото: instagram.com/julia.gavrilina

В 2017-м Юлия Гаврилина решила завести страницу в Musical.ly. Позже платформу интегрировали в TikTok. С этого и начался ее путь к настоящей славе.

Юлия Гаврилина: блогер и певица

В новую для себя платформу Гаврилина также стала загружать свои танцевальные ролики и однажды ей повезло. Ее видео, записанное под песню ALEX&RUS «Дикая львица», попало в категорию «Рекомендации».

Юлия стала набирать подписчиков, ее ролики получали многотысячные просмотры. Возможно, все так бы продолжалось и далее, но буквально два года назад,  2019-м, блогер Амиран Сардаров пригласил Гаврилину на съемки своего шоу, где случился казус.

Блогер Эдвард Бил неправильно произнес фамилию Гаврилиной после чего отметил, что может себе позволить такую оплошность, так как у Юлии нет миллионов подписчиков. Правда, позже извинился и помог девушке набрать свой первый миллион фолловеров в Сети.

Юлия Гаврилина
Юлия Гаврилина с наградой. Фото: instagram.com/julia.gavrilina

Родители Юлии Гаврилиной во всем ее поддерживали и настояли на том, чтобы она получила высшее образование. Юлия учится в ВУЗе на заочном отделении по специальности «Менеджмент».

В апреле 2020-го Гаврилину приняли в команду Hype House Russia. Это второй по популярности в России (после Dream Team House) дом тиктокеров. Там Юлия начала сотрудничать с Валей Карнавал, Катей Голышевой, Вероникой Золотовой и другими ребятами. После этого число подписчиков в TikTok стремительно выросло. К этому моменту на Гаврилину подписано более 15 млн пользователей Сети.

Стоит отметить, что родители Гаврилиной были против ее переезда в дом тиктокеров. Но Юлия их не послушала и попросту сбежала из дома. Позже продюсер Заир Юсупов убедил родителей звезды в том, что это вполне достойная работа.

Юлия Гаврилина
Юлия Гаврилина на сцене. Фото: instagram.com/julia.gavrilina

Летом 2020 года Юлия осуществила свою мечту детства — она записала сразу два музыкальных трека: «Пинг-Понг» и «Жу Жу». В октябре того же года Гаврилина представила свой третий трек «Только ты», а месяц спустя выпустила клип на эту песню. В самом конце года Юлия записала еще одну песню под названием «Замело».

В 2021-м Юлия Гаврилина представила фанатам еще три свои композиции. В феврале вышел трек «Ближе к звездам», в апреле – «Омут», а в сентябре – «Все равно». Юлия выступает под псевдонимом GAVRILINA.

Юлия Гаврилина: проекты

2021-й стал для Юлии Гаврилиной прорывным. Звезда приняла участие сразу в нескольких телевизионных проектах. Одним из самых масштабных стал «Звезды в Африке» на ТНТ. Юлия месяц провела в экзотической стране и дошла до финала, где уступила Вячеславу Малафееву.

Юлия Гаврилина в Африке
Юлия Гаврилина в Африке. Фото: instagram.com/julia.gavrilina

Также Гаврилина приняла участие в новом проекте «Блогеры и дороги», где ее напарниками были Даня Милохин, Настя Ивлеева и Эльдар Джарахов. А осенью Юлия в паре с Давидом Манукяном прошла сложные испытания в шоу телеканала СТС «Полный блэкаут».

Вячеслав Малафеев и Юлия Гаврилина
Вячеслав Малафеев и Юлия Гаврилина. Фото: телеканал ТНТ

Юлия Гаврилина: доход

В короткие сроки Юлия Гаврилина стала одной из самых высокооплачиваемых звезд. Журнал Forbes расположил ее на четвертом месте в списке богатых тиктокеров за 2020 год. Эксперты предполагают, что за один рекламный пост в инстаграме Юлия получает около четырех тысяч долларов, а за пост в TikToke – порядка шести тысяч долларов.

Юлия Гаврилина: личная жизнь

В начале 2020-го появились слухи о том, что Юлия Гаврилина закрутила роман с Даней Милохиным. В сентябре Гаврилина снялась в его клипе «Лав», а Даня стал называть Юлию своей девушкой. В октябре 2021-го Юля и Даня расстались.

Милохину приписывали роман с его партнершей по «Ледниковому периоду» Евгенией Медведевой, но позже стало известно, что молодые люди не встречаются.

Юлия Гаврилина и Даня Милохин
Юлия Гаврилина и Даня Милохин. Фото: instagram.com/yula__dania__

Юлия Гаврилина: горячие фото

Юлия Гаврилина – обладательница стройной фигуры. При росте 163 см она весит 45 кг, поэтому блеснуть фигурой в купальнике она не упускает возможности. В ее инстаграме часто появляются весьма откровенные снимки.

Юлия Гаврилина в купальнике
Юлия Гаврилина в купальнике. Фото: instagram.com/julia.gavrilina

К слову, есть они не только на личной странице блогера в соцсети. Довольно популярный запрос в поисковых системах связан со сливом горячих снимков Юлии в Сеть.

Юлия Гаврилина: последние новости

В конце 2021-го Юлия Гаврилина поприветствовала на своей странице в инстаграме пятимиллионного подписчика. В ее TikTok количество фолловеров выросло до 14,5 млн. В тоже же время звезда выпустила трек «Все равно», в котором снова намекнула на расставание с Даней Милохиным.

Смотрите также:

Еще больше интересных роликов на нашем YouTube-канале.

Тэги

«Блогеры и Дороги»«Звезды в Африке»блогерВаля КарнавалДавид МанукянДаня МилохинЮлия Гаврилина