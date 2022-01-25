«Даня меня полностью игнорит»: мать Милохина сообщила об отсутствии связи с сыном

По словам Любови, она верит, что настанет день, когда тиктокер ее все-таки простит.

Биологическая мать популярного среди современной молодежи блогера и тиктокера Дани Милохина Любовь заявила, что не общается с любимым сыном.

«Даня меня полностью игнорит. Добыть его номер телефона я не смогла, но сумела выйти на связь с его продюсером. Я несколько раз за этот год звонила, оставляла Дане сообщения, рассказывала про нас, поздравляла его с днем рождения. Но ответов так и не получила». Любовь Милохина

В то же время Любовь Милохина отметила, что не осуждает наследника за такое равнодушие к себе. Обижаться на родительницу он, как думает Любовь, вправе. Она верит, что однажды он все-таки ее простит.

Напомним, что Любовь Милохина оставила двух братьев Илью и Даню в интернате Оренбурга. Одному на тот момент было четыре года, а второму — три. Илья мать через много лет простил. Он общается с ней и сестрой, а вот Даня по-прежнему таит обиду на родительницу, сообщает «Комсомольская правда».

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