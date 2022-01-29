«Я никогда не был проституткой»: Джигурда ответил Солнцеву после предложения выйти на ринг

Актер Никита Джигурда в беседе с Teleprogramma.pro отреагировал на слова фрика Гогена Солнцева, который предложил им встретиться на ринге.

«Он получит люлей по полной программе, как Отарик Кушанашвили. Это понятно. Хайпует мальчик. Я никогда не был проституткой. Во всех своих перфомансах тащил сверхзадачи. Они заключаются в том, чтобы пробудить в людях творческое начало». Никита Джигурда

Как отметил Никита Джигурда, Гоген Солнцев — его антагонист. «Хайпует ради хайпа. Я не знаю под чем он был, когда наговорил такой фигни. Специально говорит, что оттаскает Волочкову за волосы, чтобы заинтересовать продюсеров», — заметил Никита Джигурда.

Ранее Гоген Солнцев заявил, что Никита Джигурда — «поганый алкоголик». Он готов выйти с ним на ринг и нокаутировать.

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