«Леша хотел наложить на себя руки»: Джигурда раскрыл интересные детали видео Панина с собакой

Как отметил актер, о монтаже не знал даже ведущий той программы Леонид Закошанский.

Актер Никита Джигурда в беседе с Teleprogramma.pro раскрыл новые факты о знаменитом видео, где якобы актер Алексей Панин забавляется с собакой.

«Видео, показанное по центральному каналу с той оргией с собакой – это фейк и ложь. Программа Леонида Закошанского в свое время била все рейтинги популярности. Журналист, кстати, тоже в той истории не при чем. В студии обсуждалась оргия Панина с девчонками, а на монтаже появилась подмонтированная собака. Не поставили в известность Закошанского. В итоге в эфир пошла оргия Панина с девицами и собакой». Никита Джигурда

Как сказал Джигурда, программу в итоге закрыли после того фейка.

«Это просто фатальный беспредел. Лешка тогда хотел покончить жизнь самоубийством. Он был на какой-то тусовке пьян, но соображал, что говорит. Он хотел наложить на себя руки. Говорил, что это все уже просто невозможно. Я отговорил его. Сказал: «Борись, не опускай руки», — заявил Никита Джигурда.

Напомним, что в свое время видео, на котором Алексей Панин якобы забавляется с собакой, произвело эффект разорвавшейся бомбы. Оно широко обсуждалось в Сети.

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