«Я с девочками не дерусь»: Бледанс отреагировала на предложение Солнцева провести бой на ринге

По словам актрисы, у нее есть более важные текущие вопросы.

Телеведущая и актриса Эвелина Бледанс в беседе с Teleprogramma.pro отреагировала на призыв фрика Гогена Солнцева выйти с ним на ринг и провести бой.

«Я с девочками не дерусь. У меня есть более важные текущие вопросы. Мне его предложение безразлично, честно говоря. У меня никогда не было с Гогеном Солнцевым никаких конфликтов. Как можно было меня вписать в эту историю — я не поняла». Эвелина Бледанс

По словам Эвелины Бледанс, у нее очень активные подписчики в Сети. «Они его заклюют. Видимо, мое имя стало благоприятным для ловли хайпа. Я в недоумении. Хотела бы получить от него извинения. Или развернутый ответ, почему он меня так назвал. Он тем самым льет грязь не только на меня, но и на мой благотворительный фонд. Мамочки солнечных детей потребуют от этого чмо извинений или разъяснений. Я бороться с ним не хочу. Это не мой уровень», — заметила Эвелина Бледанс.

Ранее Гоген Солнцев заявил, что с удовольствием «дал бы в морду» Эвелине Бледанс на ринге. Кроме того, он назвал популярную актрису проституткой.

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