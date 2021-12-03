«Будет в высших слоях чистого астрала творить музыку»: Джигурда высказался о Градском

Как отметил актер, он по-особенному готовится к сороковому дню со дня смерти музыканта.

Актер Никита Джигурда заявил, что сейчас активно работает над ремиксом песни «Как молоды мы были», которую в свое время великолепно исполнил покойный музыкант Александр Градский.

По словам Джигурды, он споет ее со временем совершенно по-другому. В спокойной ритм-н-блюзовой манере. Таким образом, он отдаст дань памяти великому исполнителю, чье творчество очень ценил.

«Для меня нет смерти. Я знаю, что Градский ушел в мир иной и теперь будет там, в высших слоях чистого астрала творить музыку, сбросив скафандр своего уставшего физического тела!» Никита Джигурда

Напомним, что Александр Градский ушел из жизни в возрасте 72 лет. Он был похоронен 1 декабря на Ваганьковском кладбище столицы, сообщает «Собеседник».

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