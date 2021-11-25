«Я хотела поменять судьбу»: Бледанс объяснила, почему целый год скрывала разрыв с мужем

В 2017-м актриса Эвелина Бледанс развелась со своим третьим мужем, продюсером Александром Семиным. Однако целый год после расставания звезда пыталась скрыть факт разрыва от публики и продолжала выкладывать в соцсети счастливые семейные фотографии.

В новом интервью Эвелина рассказала, почему там поступила.

«Я хотела поменять судьбу, понимаешь… — призналась 52-летняя артистка ведущей YouTube-шоу «Алена, блин!». — Я почти год действительно не рассказывала, потому что во мне жила надежда, что развод не состоится, либо развод будет формальным, а отношения останутся. Поэтому, конечно же, я вела такую политику. Но она не помогла».

Ранее Бледанс уже рассказывала прессе, что причиной развода стало то, что супруг устал от ее публичности. В этот раз она добавила, что Семин, заходя в кафе или гуляя по улице, постоянно получал просьбы от незнакомых людей передать привет Эвелине и Семену, их сыну. Он понимал, что так будет, когда женился на актрисе и певице в 2010 году, но не ожидал, что внимание публики будет настолько критично. Недовольство накапливалось в мужчине, а затем он решил, что не будет больше играть счастливую семью напоказ. А его жене было важно, чтобы любимый мужчина поддерживал ее в этом.

«Мне это очень важно. Даже сейчас, находясь в отношениях и приняв решение не рассказывать об этом, мне иногда очень хочется. Потому что это кайфово, когда есть мужчина, есть женщина, есть дети…» — добавила Эвелина.

Еще одним моментом в кризисе отношений звездной пары стало похудение Семина. Он решил сбросить вес ради здоровья, а Бледанс обожала вкусно кормить всю семью. То, что ее муж вдруг перестал есть, актриса назвала ужасным обстоятельством.

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